Есть несколько групп в Facebook. Доступ по авторизации Facebook (конкретный участник). Требуется: - парсить страницы и создавать HTML-файлы, сходные по структуре с оригиналом: -- страница-индекс со ...
Yii2 консультация по миграции
Нужен человек который поможет консультационно в создании простого проекта на Yii2.
ТЗ есть, делать буду я сам, мне нужна помощь.
Заявки фрилансеров
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