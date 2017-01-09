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Закрыт11 заявок143 просмотра

Добрый вечер!

Сейчас выбираю для своего будущего интернет магазина шаблон, конечно же платный

Ищу человека, который сможет подобрать из 3 шаблонов 1, по функциям и задачам который лучше будет, а так же установить его на хостинг + привязать домен, изменить тематику шаблона, те к примеру с магазина электроники изменить на магазин парфюмерии, руссифицировать его и добавить некоторые функции, к примеру онлайн конкультант

А так же по возможности наполнить магазин товаром, не больше 150 позиций

WordPress
8 лет назад
Ramis97
Рамис 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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