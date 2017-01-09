Приложение веб киоск React + Redux

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Закрыт1 заявка139 просмотров

Ищем React.js разработчика для реализации набор интерфейсных решений. Мы предоставляем дизайн и API.

  • Авторизация
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Требования:
  • Знание JavaScript ES6
  • Знание и опыт работы с Git
  • Код должен быть покрыт тестами и документирован
Приложение пишется на React, шаблон react-boilerplate c оптимизацией для высокой производительности на системе с ограниченными ресурсами.

  • использовать ES6
  • запуск на Chromium 51 в режиме kiosk
  • разрешение экрана 1280x1024
  • поддержка нескольких языков
  • Fetch API для взаимодействие с REST API
  • ввод с клавиатуры так и из экранной клавиатуры (touch)
  • код должен быть покрыт тестами и документирован
Используемые технологии README:
  • react
  • redux
  • redux-saga
  • react-intl (i18n)
  • reselect
Оплата производиться поэтапно, первый этап Авторизация. Если качество кода и сроки исполнения будут соблюдены то мы продолжаем дальнейшее сотрудничество.
GitJavaScript
8 лет назад
bbox
50 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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