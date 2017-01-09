Написать функцию записи во внешнюю spi flash для arm at91

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок100 просмотров

Есть переменная, нужно записать ее во внешнюю память, есть библиотека для флэшки, нужно написать функцию записи чтения и стирания. Работа не трудная. библиотеку прикрепляю там практически все готовое.

8 лет назад
egorik
Максим 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров