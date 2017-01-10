Добрый день нужно человек который умеет продвигать сайт в интернете
Требуется ряд доработок на сайте под управлением MODX
Требуются ряд небольших правок внешнего вида навигации сайта а также правки мобильной версии сайта связанные с реализацией формы обратной связи для мобильной версии (для нормальной уже есть). Более подробное тз вышлю по запросу.
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