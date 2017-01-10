Требуется ряд доработок на сайте под управлением MODX

2 Задачи: Сделать чтобы всем уже имеющимся товарам автоматически присвоился SKU, а SKU был взят из ID товара. Т.е. чтобы в качестве SKU был присвоен id-товара.Чтобы к создаваемым товарам автоматически присваивался SKU из id-товара.Требования: ...