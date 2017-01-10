Требуется ряд доработок на сайте под управлением MODX

$18
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок134 просмотра

Требуются ряд небольших правок внешнего вида навигации сайта а также правки мобильной версии сайта связанные с реализацией формы обратной связи для мобильной версии (для нормальной уже есть). Более подробное тз вышлю по запросу.

MODX
8 лет назад
todtech
Леонид 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$18
1 день
Все ок, спасибо
Все прошло отлично! Мои рекомендации)

Заявки фрилансеров

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад