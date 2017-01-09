Сделать чтобы SKU товара назначался из ID-товара (Маgento v 1.9.1.0)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки126 просмотров

2 Задачи: 

  • Сделать чтобы всем уже имеющимся товарам автоматически присвоился SKU, а SKU был взят из ID товара. Т.е. чтобы в качестве SKU был присвоен id-товара.
  • Чтобы к создаваемым товарам автоматически присваивался SKU из id-товара.
Требования:

  • Не вносить изменения в ядро magento.
  • После выполнения работы указать файлы и строки куда вносились изменения.
  • Наличие скайп.
  • Опыт работы с Magento.
Magento
8 лет назад
suvorov-alex
Александр 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров