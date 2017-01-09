Добрый день. Вот, собственно, задачи. Если по рукам - сбрасываю доступы и тексты примуществ. И предоплату. Основная задача (15$) 1) Второе окно где «услуги» меняем на 2 окна: ...
Сделать адаптивным лендинг
Есть лендинг http://skymemo.ru/lg/ необходимо сделать чтобы он корректно отражался на всех мобильных устройствах. В дополнение уточняю: необходимо сделать адаптивным только видимый лендинг (bootstrap), больше ничего кроме видимых двух страниц делать ни чего не нужно. Регистрироваться и входить в систему не нужно, система в разработке и доступа к ней нет.
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