Сделать адаптивным лендинг

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Закрыт2 заявки146 просмотров

Есть лендинг http://skymemo.ru/lg/ необходимо сделать чтобы он корректно отражался на всех мобильных устройствах. В дополнение уточняю: необходимо сделать адаптивным только видимый лендинг (bootstrap), больше ничего кроме видимых двух страниц делать ни чего не нужно. Регистрироваться и входить в систему не нужно, система в разработке и доступа к ней нет. 

Bootstrap
8 лет назад
wradar
52 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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