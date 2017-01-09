Разработка javascript кода, извлекающего ссылку из блока.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок140 просмотров

На сайте установлен блок от третьей стороны. Не фрейм, доступ к DOM есть.

Нужно извлечь оттуда ссылку и совершить с ней пару манипуляций.

Детали манипуляций сообщу при личном общении.

Оплата wmz/wmr.

JavaScript
8 лет назад
portnyagin
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

gggggu
37 лет
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
8 лет назад
$5
1 день
Дмитрий очень грамотный специалист. Моя задачка решена быстро и качественно. Спасибо!
Отличный заказчик. Профессионально составил ТЗ, быстро проверил и быстро оплатил.

Заявки фрилансеров

gggggu
37 лет
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
8 лет назад