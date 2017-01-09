Составить чёткое ТЗ на внутреннюю оптимизацию.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка80 просмотров

Только специалист в данной области. Провести аудит сайта и по его итогам составить хорошее пошаговое ТЗ по технической оптимизации для программиста и ТЗ по внутренней оптимизации.

8 лет назад
hairand
38 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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