Добрый день всем! я прошу меня извинить, что не ответил во время, отсутствовал, но тема актуальная Нужно сделать копию адаптивного одностраничника, возможно, кое-что изменить что бы не так уж были одинаково похожи. В ...
Объединить 2 базы данных MySql
Есть база данных от старой версии сайта и от новой версии.
При простом импорте, данные в таблицах затираются.
Задача:
1. Взять новую версию базы данных и не трогая значения default загрузить туда таблицы со старой версии, с изменением префиксов таблиц и так далее. Значения которые дублируются оставить от новой версии! Файлы скины в личку, так как базы данных не дает загружать! Цена 300 рублей российских.
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