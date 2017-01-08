Объединить 2 базы данных MySql

Есть база данных от старой версии сайта и от новой версии.

При простом импорте, данные в таблицах затираются.

Задача:

1. Взять новую версию базы данных и не трогая значения default загрузить туда таблицы со старой версии, с изменением префиксов таблиц и так далее. Значения которые дублируются оставить от новой версии! Файлы скины в личку, так как базы данных не дает загружать! Цена 300 рублей российских.