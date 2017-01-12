Несложная доработка для php программиста Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок136 просмотров

В магазине Ocstore sferatep.ru/rehau-rexau-truby-i-fitingi/ нужно сделать, чтобы часть описания категории была над товарами, а часть - под товарами. Вот как тут: aeroniks.by/konditsionery/konditsionery-mitsubishi/

Чтобы определить, какая часть будет выше, а какая внизу - в админке просто вставляется в текст описания якорь со словом dalee. Все что перед якорем - выше товаров, все, что ниже якоря - ниже товаров. Если якоря нет - информация внизу появляется (как сейчас).

Ну и если этот якорь вообще задан, то и ссылка появляется на него "Подробная информация", при клике - плавно но быстро скользим вниз к основному тексту, всё как тут aeroniks.by/konditsionery/konditsionery-mitsubishi/

И затем то же самое проделать на втором магазине test2.vsemesta.net (он чуть отличается от sferatep, но незначительно) и сообщить какие файлы меняются.

С кем раньше работал - плюс.

Ориентировочный бюджет 500 р., можете писать и свою цену.

Оплата по факту Яндекс или Вебмани.

ocStoreOpencartPHP
8 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$8
1 день
Спасибо, помог еще раз, опять таки все сделал мгновенно, ну очень грамотно, аж не к чему придраться ))
Очень доволен сотрудничеством. Работа оплачена.

Заявки фрилансеров

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад