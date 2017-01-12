Несложная доработка для php программиста Opencart

В магазине Ocstore sferatep.ru/rehau-rexau-truby-i-fitingi/ нужно сделать, чтобы часть описания категории была над товарами, а часть - под товарами. Вот как тут: aeroniks.by/konditsionery/konditsionery-mitsubishi/

Чтобы определить, какая часть будет выше, а какая внизу - в админке просто вставляется в текст описания якорь со словом dalee. Все что перед якорем - выше товаров, все, что ниже якоря - ниже товаров. Если якоря нет - информация внизу появляется (как сейчас).

Ну и если этот якорь вообще задан, то и ссылка появляется на него "Подробная информация", при клике - плавно но быстро скользим вниз к основному тексту, всё как тут aeroniks.by/konditsionery/konditsionery-mitsubishi/

И затем то же самое проделать на втором магазине test2.vsemesta.net (он чуть отличается от sferatep, но незначительно) и сообщить какие файлы меняются.

С кем раньше работал - плюс.

Ориентировочный бюджет 500 р., можете писать и свою цену.

Оплата по факту Яндекс или Вебмани.