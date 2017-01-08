Составить архитектуру сайта

Давно еще планировал создать проект по ремонту бытовой техники и квартир. то есть будет централизованный сайт с единым номером. Дизайн

сделали в 2014 году, до сих пор лежит. Но за это время появились новые

идеи, как перспективные, так и сомнительные :)

Надо знающий человек, который сможет четко расписать архитектуру сайта, обязательно с

учетом на монетизацию. То есть если даже прямые заказы на ремонт не

будет, то чтоб работала реклама. на сайте (в дизайне предусмотрена

баннера).

Я все расскажу, покажу дизайн, только надо знающий человек, который сможет все это грамотно структурировать, чтоб дизайн

переделывать (по необходимости) и уже ставить на движок.