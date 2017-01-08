На начальную страницу сайта (битрикс) необходимо поставить кнопку с заголовком Посмотреть карту города. При нажатии на карту открывается карта, которую можно сохранить или распечатать. Если таких карт несколько, то появляется стрелка слайдера, позволяющая листать ...
Составить архитектуру сайта
Давно еще планировал создать проект по ремонту бытовой техники и квартир. то есть будет централизованный сайт с единым номером. Дизайн
сделали в 2014 году, до сих пор лежит. Но за это время появились новые
идеи, как перспективные, так и сомнительные :)
Надо знающий человек, который сможет четко расписать архитектуру сайта, обязательно с
учетом на монетизацию. То есть если даже прямые заказы на ремонт не
будет, то чтоб работала реклама. на сайте (в дизайне предусмотрена
баннера).
Я все расскажу, покажу дизайн, только надо знающий человек, который сможет все это грамотно структурировать, чтоб дизайн
переделывать (по необходимости) и уже ставить на движок.
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