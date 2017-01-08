Кнопка открыть картинку и возможность сохранить ее

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Закрытнет заявок119 просмотров

На начальную страницу сайта (битрикс) необходимо поставить кнопку с заголовком Посмотреть карту города. При нажатии на карту открывается карта, которую можно сохранить или распечатать.

Если таких карт несколько, то появляется стрелка слайдера, позволяющая листать картинки

8 лет назад
Victor_Bl
Виктор 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров