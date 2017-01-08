Кнопка открыть картинку и возможность сохранить ее

На начальную страницу сайта (битрикс) необходимо поставить кнопку с заголовком Посмотреть карту города. При нажатии на карту открывается карта, которую можно сохранить или распечатать.

Если таких карт несколько, то появляется стрелка слайдера, позволяющая листать картинки