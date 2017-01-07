Спарсить онлайн-каталог

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок125 просмотров

привет!

нужно спарсить каталог https://goo.gl/DqxwJG

поглядите, всю ли информацию сможете забрать, сможете ли изображения-схемы вытянуть.

подробное тех.задание дам тому, кого выберу исполнителем.

сколько будет стоить?

БЕЗ предоплаты, если вы первый день на веблансере и если у вас нет отзывов положительных.

обязательно нужно будет созвониться по скайпу или вайберу для уточнения деталей задания.

8 лет назад
t3n13
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров