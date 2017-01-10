Доработка самописного (php) каталога организаций

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок210 просмотров

Имеется самописный каталог организаций, функционал которого нужно доработать:

а) добавить некоторые текстовые поля (все текстовые поля в админке - plain html, без wysiwyg редактора), предельно просто;

б) изменить алгоритм назначения URL страниц, сейчас новая страница получает адрес вида "mysite.ru/page_%n.php", а нужно чтобы пользователь мог задавать произвольное имя формата "mysite.ru/%companyname%/".

Подробное ТЗ имеется.

HTMLPHP
8 лет назад
bp24
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$19
1 день
Остались полностью довольны сотрудничеством и будем обращаться ещё. Рекомендую Сергея, как профессионала своего дела и надежного исполнителя.
Всё прошло на высшем уровне. Антон отличный заказчик. Четкая постановка ТЗ. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад