Сайт 1. РНР доработка

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Закрыт3 заявки208 просмотров

1. Поменять местами группы объявлений. Сначала "популярные" объявления потом "последние"

2. Публикация объявления. Письма пользователю и админу. При первой публикации приходит письмо со сген. паролем, ссылкой на редактирование пароля. При каждой публикации объявления – письмо со ссылками на редактирование/удаление и т.д. и предложением заказать платную услугу. Все письма должны приходить после определенных действий. После первой публикации пользователь соответственно уже авторизованный с запоминанием. 

3. Мелочи: Где объявление не помещается полностью на странице ставится троеточие. Еще в объявл. параметры должны помещаться в одну строчку. prntscr.com/drdrzk Фильтр по цене сделать возможным отредактировать вручную.

4. Убрать баги. 

1: prntscr.com/dh2dnc 

2: Кнопка подгрузки новых объявлений не работает.

5. На странице публикации объявления ставить снизу предложение платной услуги (с галочкой). Если выбрано - дальше попадаем на страницу оплаты

8 лет назад
bspektor
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров