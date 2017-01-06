Синхронизация 1С с сайтом на Python.

Исходные:

Имеется сайт(интернет—магазин), написанный на языке Python. Данные хранятся на SQL Server. Также имеется база данных в 1С.

Задача:

СинхронизироватьSQL Server веб-сайта на Python с 1С. Необходимосинхронизировать следующие данные:

· информацию о товарах: цены,количество, наличие - синхронизация информации о товаре проходит по его артикулу,

· информацию о заказах (заказыдолжны передаваться с сайта в 1С после размещения на сайте).

Синхронизациядолжна проводиться каждый раз после создания нового заказа на сайте, а также

должна быть возможность запуска синхронизации вручную кнопкой в интерфейсе 1С.