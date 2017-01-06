Реализовать API для проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки147 просмотров

Обычное API, можно реализовывать на. Larvel. Суть - приложение для вторичного рынка

Отдает json. 

Из функционала:

- авторизация

- регистрация

- подача объявления 

- прикрепление изображений

- прикрепление видео

- отправка пашей с помощью API firebase (или других)

Из навыков обязательно:

sql

php / java

знание как работает rest api

Приветствуется:

websoket для месенджера

работа с банковскими операциями

Опыт разработки обязателен. 

Выделенный сервер для проекта оплачивается. 

FirebaseJavaPHPSQL
8 лет назад
ivanvorobei
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров