Парсер коментариев в Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок174 просмотра

Главная задача - получать новые коментарии в режиме реального времени (ну или с частотой раз в 5 минут) с указанных аккаунтов.

Парсер нужен серверный, на php.

Пишите сроки и цену. Кандидатам предоставим полное ТЗ.

PHP
8 лет назад
shnur
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

vvbphp
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$40
4 дня
Честно говоря, такие исполнители как Владимир - большая редкость. Человек отлично знает свое дело, сделал всё ровно по ТЗ. По срокам договорились на 4 дня край, сделал за 1 ночь!! я крайне приятно удивлен. Более того помог с установкой скрипта на сервер, и до кучи еще поправил ошибки в соседней папке в другом проекте, что совсем не входило в его обязанности. Вобщем только положительные эмоции от сотрудничества. Будем и дальше работать с ним)
Четкое ТЗ, которое не оставило никаких вопросов по проекту, не пришлось ничего дополнительно спрашивать. Выполнил работу - получил оплату. Радуют такие заказчики, побольше бы таких.

Заявки фрилансеров

vvbphp
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад