Парсер коментариев в Instagram

Честно говоря, такие исполнители как Владимир - большая редкость. Человек отлично знает свое дело, сделал всё ровно по ТЗ. По срокам договорились на 4 дня край, сделал за 1 ночь!! я крайне приятно удивлен. Более того помог с установкой скрипта на сервер, и до кучи еще поправил ошибки в соседней папке в другом проекте, что совсем не входило в его обязанности. Вобщем только положительные эмоции от сотрудничества. Будем и дальше работать с ним)