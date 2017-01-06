Есть готовый работающий сайт на Laravel. Нужен специалист с опытом работы на Laravel, который сможет дать независимую оценку качества кода, выявить возможные баги. Программиста ищу для длительного сотрудничества.
Drupal 7: пару лёгких задач общего характера, минимальные затраты сил
Drupal 7.x
1) Поправить сайт после переноса с Avahost на DigitalOcean или перенести заново
Сайт был перенесён немного криво, поиск работает не совсем корректно (он был реализован на Avahost с помощью сервера Apache Solr, который нужно установить и настроить на DigitalOcean или настроить другим аналогичным образом).
Invoice заказов печатается криво, вместо данных практически чистый лист, данные не передаются - уверен, что это легко исправить, перенести только настройки с Avahost нужно.
фото: http://i.piccy.info/i9/4c8bde5ca5c4d298b3d66b6c72991f28/1483729317/22084/1106147/invoice.png
Такое ощущение, что .htaccess на старом хостинге даже не смотрели, а там был прописан кеш статики и прочее - их тоже нужно перенести на DigitalOcean.
Если для вас будет проще - перенесите заново, только учтите, что было добавлено много новых товаров уже на DigitalOcean.
Стоимость: ?
2) Описание категорий должно выводить на 1й странице категории
Посмотрите, пожалуйста, описание к категориям вообще не выводится
фото: http://i.piccy.info/i9/052bea3392d4282ad039e1e95e210ade/1483729490/87310/1106147/description0.png
Должно выводиться ТОЛЬКО на первой странице категории тут:
фото: http://i.piccy.info/i9/0f32609b0664565c23f4cce91601152a/1483729525/103911/1106147/description.jpg
Стоимость: ?
3) Подтягивание фото купленного товара и ссылки на товар него в Orders
Изменил бы сам, но не могу найти шаблон этот.
фото: http://i.piccy.info/i9/d25d1d3062abb1003a70f81e089f9fe7/1483729251/60726/1106147/order.png
Стоимость: ?
4) Настройка email
[email protected] на новом хостинге.
На Avahost настроен был через roundcube, можно просто сделать тоже самое на DigitalOcean, но желательно с возможностью сразу указать переадресацию для писем на несколько ящиков. :)
Стоимость: ?
Весь список задач гораздо больше, но мне необходимо видеть, что вы готовы разобраться с лёгкими за разумные деньги и в разумные сроки.
Вот остальной список задач и фото
https://docs.google.com/document/d/1cWhy-e8GYRW6-hyFnzGpGGdXlg-P1DGfYatDzu1tApk/edit
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