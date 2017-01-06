Drupal 7: пару лёгких задач общего характера, минимальные затраты сил

Drupal 7.x

Сайт https://myfancycraft.com

1) Поправить сайт после переноса с Avahost на DigitalOcean или перенести заново

Сайт был перенесён немного криво, поиск работает не совсем корректно (он был реализован на Avahost с помощью сервера Apache Solr, который нужно установить и настроить на DigitalOcean или настроить другим аналогичным образом).

Invoice заказов печатается криво, вместо данных практически чистый лист, данные не передаются - уверен, что это легко исправить, перенести только настройки с Avahost нужно.

фото: http://i.piccy.info/i9/4c8bde5ca5c4d298b3d66b6c72991f28/1483729317/22084/1106147/invoice.png

Такое ощущение, что .htaccess на старом хостинге даже не смотрели, а там был прописан кеш статики и прочее - их тоже нужно перенести на DigitalOcean.

Если для вас будет проще - перенесите заново, только учтите, что было добавлено много новых товаров уже на DigitalOcean.

Стоимость: ?

2) Описание категорий должно выводить на 1й странице категории

Посмотрите, пожалуйста, описание к категориям вообще не выводится

фото: http://i.piccy.info/i9/052bea3392d4282ad039e1e95e210ade/1483729490/87310/1106147/description0.png

Должно выводиться ТОЛЬКО на первой странице категории тут:

фото: http://i.piccy.info/i9/0f32609b0664565c23f4cce91601152a/1483729525/103911/1106147/description.jpg

Стоимость: ?

3) Подтягивание фото купленного товара и ссылки на товар него в Orders

Изменил бы сам, но не могу найти шаблон этот.

фото: http://i.piccy.info/i9/d25d1d3062abb1003a70f81e089f9fe7/1483729251/60726/1106147/order.png

Стоимость: ?

4) Настройка email

[email protected] на новом хостинге.

На Avahost настроен был через roundcube, можно просто сделать тоже самое на DigitalOcean, но желательно с возможностью сразу указать переадресацию для писем на несколько ящиков. :)

Стоимость: ?

Весь список задач гораздо больше, но мне необходимо видеть, что вы готовы разобраться с лёгкими за разумные деньги и в разумные сроки.

Вот остальной список задач и фото

https://docs.google.com/document/d/1cWhy-e8GYRW6-hyFnzGpGGdXlg-P1DGfYatDzu1tApk/edit