Сделать code review для сайта на Laravel

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  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки221 просмотр

Есть готовый работающий сайт на Laravel. 

Нужен специалист с опытом работы на Laravel, который сможет дать независимую оценку качества кода, выявить возможные баги.

Программиста ищу для длительного сотрудничества.

Laravel
8 лет назад
sirzhant
Роман 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

shevchenkoa
37 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$80
3 дня
Задание выполнено вовремя и качественно. Будем сотрудничать и в дальнейшем.
Рекомендую работать с Романом. Корректная и полная постановка задачи, всегда на связи, мгновенная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

shevchenkoa
37 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад