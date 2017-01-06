Проверить надежность (взломоустойч-сть) нашего магазина пин-кодов игр

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Закрыт5 заявок174 просмотра

Написано на нативном PHP+MySQL

интерсует все чтобы не увели пин-коды (include, SQL injecoion)

нужно недорого, так как пин-коды игровые (не платежные)

MySQLPHPSQL
8 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

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Нет заявок фрилансеров