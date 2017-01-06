Drupal 7.x Сайт https://myfancycraft.com 1) Поправить сайт после переноса с Avahost на DigitalOcean или перенести заново Сайт был перенесён немного криво, поиск работает не совсем корректно (он был реализован на ...
Проверить надежность (взломоустойч-сть) нашего магазина пин-кодов игр
Написано на нативном PHP+MySQL
интерсует все чтобы не увели пин-коды (include, SQL injecoion)
нужно недорого, так как пин-коды игровые (не платежные)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть готовый работающий сайт на Laravel. Нужен специалист с опытом работы на Laravel, который сможет дать независимую оценку качества кода, выявить возможные баги. Программиста ищу для длительного сотрудничества.Завершен8 лет назад
Обычное API, можно реализовывать на. Larvel. Суть - приложение для вторичного рынка Отдает json. Из функционала: - авторизация - регистрация - подача объявления - прикрепление изображений - прикрепление ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Главная задача - получать новые коментарии в режиме реального времени (ну или с частотой раз в 5 минут) с указанных аккаунтов. Парсер нужен серверный, на php. Пишите сроки и цену. Кандидатам ...Завершен8 лет назад
Исходные: Имеется сайт(интернет—магазин), написанный на языке Python. Данные хранятся на SQL Server. Также имеется база данных в 1С. Задача: СинхронизироватьSQL Server веб-сайта на Python с 1С. Необходимосинхронизировать следующие данные: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Проект очень похож на Amazon. Нужно реализовать API (сервер) для клиентских устройств (ios + android)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $5
Здравствуйте. Нужно массово изменить урл у товаров на сайте. Вместо "cat" надо "catalog". Движок шоп-скрипт.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $400
Сервис email маркетинга. Основная деятельность — отправка большого количества электронных писем пользователей по своим клиентам и подписчикам. Проекту 3 года. Активно развит в странах СНГ. Сейчас выходим на рынок Европы. Проект требует увеличение штата программистов. Требования ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать инклюд в nav.tpl файла .php и настроить css (выпадающее меню) все в Prestashop оплата ПО ИТОГУ (очень боимся мошенников, гарантии предоставим)Завершен8 лет назад
Здравствуйте! Требуется реализовать горизонтальное выпадающее меню на wordpress c возможностью редактирования через панель с применением подменю иерархий.Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад