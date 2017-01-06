Создать плагин для Woocommerce

в админке нужно сделать так чтобы можно было добавлять и адрес и email дилера. Когда пользователь выбирает дилера и заказывает товар, Выбранный дилер и админ сайта должны получать уведомления о новом заказе.

Подробнее: Есть работающий интернет-магазин на WooCommerce. Все работает без проблем. Но есть необходимость добавлять дилеров из разных городов. Пользователь добавляет товары в корзину и на странице оформления заполняет ФИО, тел и почту (всё это есть в стандартном Woocommerce), и нужно добавить поле с выпадающим списком дилеров с адресом, далее пользователь выбирает из списка и потом Админ + выбранный дилер получат стандартное уведомление о новом заказе.

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