Игра угадай мелодию на HTML5

Нужно быстро портировать игру на HTML5 есть дизайн и вся логика работы вот есть видео как игра работает на ios:

https://m.youtube.com/watch?v=252oJ4OcwD8

Обизательно нужно сделать красиво и гладко чтобы все работало.

в игре около 5 экранов, минимальные анимации. Если не тянуть резину, то за неделю запилить реально.

из технологий:

база в parse

сервер будет на digital ocean

Клиент предпочтительно на angular

Если сработаемся есть еще игры на портирование.

У меня опыт разработки IT проектов уже более 12 лет, сейчас ищу надежного партнера на взлетающий рынок h5 игр. Готов обсуждать дополнительно долевое участие в проекте.

задавайте вопросы, с удовольствием отвечу.