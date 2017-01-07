Написано на нативном PHP+MySQL интерсует все чтобы не увели пин-коды (include, SQL injecoion) нужно недорого, так как пин-коды игровые (не платежные)
Игра угадай мелодию на HTML5
Нужно быстро портировать игру на HTML5 есть дизайн и вся логика работы вот есть видео как игра работает на ios:
https://m.youtube.com/watch?v=252oJ4OcwD8
Обизательно нужно сделать красиво и гладко чтобы все работало.
в игре около 5 экранов, минимальные анимации. Если не тянуть резину, то за неделю запилить реально.
из технологий:
база в parse
сервер будет на digital ocean
Клиент предпочтительно на angular
Если сработаемся есть еще игры на портирование.
У меня опыт разработки IT проектов уже более 12 лет, сейчас ищу надежного партнера на взлетающий рынок h5 игр. Готов обсуждать дополнительно долевое участие в проекте.
задавайте вопросы, с удовольствием отвечу.
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