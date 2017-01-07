Требуется выполнить доработку сайта на YII.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок161 просмотр

Проект сложный, высоконагруженный. Необходимо хорошее знание PHP и YII.  Объём работы большой . Хорошая оплата гарантируется.

Исполнитель должен иметь:

стабильный онлайн

Наличие Skype

Детальное ТЗ после собеседования.

PHPYii
8 лет назад
shumilov_k
47 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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