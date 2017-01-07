Установить капчу на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок195 просмотров

Есть сайт, где любят регистрироваться боты и потом спамить. Нужно установить капчу при регистрации, чтобы такого больше не было. Ну или может вы посоветуете какой-то лучший вариант. Жду ваших предложений и расценок.

8 лет назад
client_is
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров