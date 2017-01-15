Работы по сайту triada.com.ru (modx evo)

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка120 просмотров

1. Убрать лишнюю навигацию (точки)категориюСТАТЬИ http://joxi.ru/zANBVbSBJl7qA9 2. Сделать статьи блогом, пример -  http://ors24.ru/articles/ (переделать всестатьи)3. Сделать калькулятор с отправкой заявки,аналог http://www.remont-novoselam.ru/#portfolio , вывести его в контакты -

потом я сам добавлю его на нужные страницы4. Сделать адаптивную верстку сайта5. Поиск по сайту нужен

MODX
8 лет назад
Ors24
Олег 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$25
1 день
Всё сделал на отлично. Порядочный, квалифицированный, надёжный специалист. Советую на все 150 %
Всё прошло отлично!) Рекомендую Олега как отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад