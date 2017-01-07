Доработка проекта на Java Script

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Закрыт1 заявка205 просмотров

Есть программа на JavaScript goo.gl/8aom3q 

Необходимо заменить стрелки в программе (3 векторные стрелки dropmefiles.com/Qbpye) таким образом, чтобы: 

1. Центра вращения стрелок совпадал с центром вращения старых стрелок. 

2. Кончик стрелки доходил до середины нижней шкалы (перевёрнутые буквы Т). 

3. Алгоритм работы программы не менялся. Нужна только замена стрелок. 

4. Если формат стрелок не подходящий для текущего алгоритма отображения, то перерисовать стрелки в нужном формате, в точности повторив исходный дизайн.

JavaJavaScript
8 лет назад
rasim_gadimov
Расим 
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Был
8 лет назад
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