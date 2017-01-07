Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: olx.ua Пример работы
Доработка проекта на Java Script
Есть программа на JavaScript goo.gl/8aom3q
Необходимо заменить стрелки в программе (3 векторные стрелки dropmefiles.com/Qbpye) таким образом, чтобы:
1. Центра вращения стрелок совпадал с центром вращения старых стрелок.
2. Кончик стрелки доходил до середины нижней шкалы (перевёрнутые буквы Т).
3. Алгоритм работы программы не менялся. Нужна только замена стрелок.
4. Если формат стрелок не подходящий для текущего алгоритма отображения, то перерисовать стрелки в нужном формате, в точности повторив исходный дизайн.
Заявки фрилансеров
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