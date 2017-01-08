Ищу веб-разработчика наставника

Ищу веб-разработчика( разработка сайтов на CMS Joomla, Wordpress), который выступит в качестве наставника.

Задача: я хочу создать 3 сайта ( лэндинг, визитку и простой интернет-магазин)

Делать буду сама, нужен специалист, который будет объяснять, что делать в режиме консультации ( онлайн, оффлайн, т.), и давать задания для самостоятельного обучения.

Предполагается 3- 5 консультации в неделю, продолжительностью от 1 часа до 2 часов. Время по согласованию.

Оплата за каждую консультацию сразу.

Результат: созданные с пониманием сайты с выбранными параметрами, понимание структуры кода и путей дальнейшего развития.

В ответном письме просьба ответить на 2 вопроса:1. Чему научите 2. За какое время 3. Стоимость консультации .

Перед тем как начнем заниматься,должны согласовать план, что и в какие сроки мы совместно должны освоить.