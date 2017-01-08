Копия одностраничника(-ов)

Добрый день всем! я прошу меня извинить, что не ответил во время, отсутствовал, но тема актуальная

Нужно сделать копию адаптивного одностраничника, возможно, кое-что изменить что бы не так уж были одинаково похожи.

В дальнейшем потребуется такая же работа. ТЗ прикладываю