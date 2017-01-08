Копия одностраничника(-ов)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт22 заявки202 просмотра

Добрый день всем! я прошу меня извинить, что не ответил во время, отсутствовал, но тема актуальная

Нужно сделать копию адаптивного одностраничника, возможно, кое-что изменить что бы не так уж были одинаково похожи.

В дальнейшем потребуется такая же работа. ТЗ прикладываю

8 лет назад
artemam
Артем 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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