Давно еще планировал создать проект по ремонту бытовой техники и квартир. то есть будет централизованный сайт с единым номером. Дизайн сделали в 2014 году, до сих пор лежит. Но за это время появились ...
Копия одностраничника(-ов)
Добрый день всем! я прошу меня извинить, что не ответил во время, отсутствовал, но тема актуальная
Нужно сделать копию адаптивного одностраничника, возможно, кое-что изменить что бы не так уж были одинаково похожи.
В дальнейшем потребуется такая же работа. ТЗ прикладываю
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