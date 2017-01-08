Создание клона соц.сети Facebook с сильно урезанным функционалом.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок130 просмотров

Необходимо создание копии/клона социальной сети Facebook. Дизайн должен быть полностью идентичен.

Необходимы следующие функции:

- регистрация и авторизация пользователей

- возможность писать посты на стенах (и редактировать/удалять свои посты)

- возможность делать репост

- в посте прикреплять документы, фото, видео 

- возможность комментирования поста

- лайк/дизлайк для сообщений (постов)

- приглашать в друзья

- создавать сообщества/группы

- необходима административная часть (для управления всеми вышеперечисленными событиями: редактирование/добавление/удаление)

Сайт можно сделать на любом движке/скрипте (платном/бесплатном)

8 лет назад
maximm
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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