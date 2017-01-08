Макет сайта PSD

Нужен PSD макет сайта, 3-5 страниц на любую тематику, НО нужно чтобы обязательно была форма входа, форма регистрации, меню из 3-5 пунктов, слайдер, подробный стайлгайд например если юзер залогинен то что то меняется в дизайне и при наведении мыши и т.п .Тематика любая, просто мне нужен макет для тренировки себя как верстальщика.