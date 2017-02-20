Добавить систему оплаты на сайт

Для формы заказа

http://flowers.co.ua/test.html

Необходимо интегрировать систему оплаты http://flowers.co.ua/test.html позволяющай клиентам оплачивать через:

- биткоин

- приват

- вэбмани

- яд

Предлагаю использовать что-то типа - https://payeer.com/en/. Главное что бы оплаты можно было делать по: биткоинам, картам виза, вэбмани, ЯД и выводить на биткоин

Пример юзкейса:

1) Клиент выбрал сорт 1

2) Клиент выбрал значение 3

3) Если клиент выбрал доставку новой почтой появляется обязательное поле текстовое с адресом

если клиент выбрал доставку №2 появляется обязательное поле с адресом

если клиент выбрал доставку №3 появляется выпадающее меню со значениями

4) По нажатию кнопки купить выбирается форма оплаты с счетом ан сумму величина сорта 1 (например 220) * на значение

итого 220*3.

Как только оплата совершена приходит уведомление клиенту с заданным текстом об успешной оплате на адрес оставленный клиентом и на админский адрес.

После совершения оплаты, либо брошенного заказа необходимо сгенерировать номер заказа и отправлять письмо с номером заказа и текстом на почты получателя и владельца сайта. И сообщать об успешной (не успешной) оплате на UI. Так же необходимо внедрить попандер на экзит

Оплата по факту либо безопасная сделка.