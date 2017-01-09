Прописать теги на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка107 просмотров

Здравствуйте есть сайт (сайт визитка) на битриксе.

Нужно прописать везде грамотно теги, карту сайта и рекомендации в вебмастере (1 час работы не более).

8 лет назад
flagmanrussia
Александр 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров