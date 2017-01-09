Необходимо скачать, изменить платежные реквизиты,название сайт и загрузить на новый хостинг с новым доменом! Сайт 1, но развлетвляется на 3 сслыки. Имеет свою базу данных. http://progress-card.ru/ http://progresscard.ru/ https://lk.progresscard.ru за 12 ...
Прописать теги на сайте
Здравствуйте есть сайт (сайт визитка) на битриксе.
Нужно прописать везде грамотно теги, карту сайта и рекомендации в вебмастере (1 час работы не более).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Вывевести на результат от 90 до 100 для google page speed Сделать валидным по validator.w3.org Без изменений в дизайне и функционалеВеб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Для формы заказа http://flowers.co.ua/test.html Необходимо интегрировать систему оплаты http://flowers.co.ua/test.html позволяющай клиентам оплачивать через: - биткоин - приват - вэбмани - яд Предлагаю использовать что-то типа ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Ребята, нужно спарсить много (около 4000 позиций) с сайта партнера и залить мне на сайт. Сделать надо гарантированно быстро. Кто сомневается в своих силах - не откликайтесь, меня уже один раз подвели. Предлагайте цены и ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создание копии/клона социальной сети Facebook. Дизайн должен быть полностью идентичен. Необходимы следующие функции: - регистрация и авторизация пользователей - возможность писать посты на стенах (и редактировать/удалять свои посты) - возможность ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Нужен PSD макет сайта, 3-5 страниц на любую тематику, НО нужно чтобы обязательно была форма входа, форма регистрации, меню из 3-5 пунктов, слайдер, подробный стайлгайд например если юзер залогинен то что то меняется в дизайне ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, нужен программист php опыт разработки от 5 лет. Для написания сайта на php. ПРиветствуется знание систем unix, фреймворков, работа с платежными системами, mysql, sqliteВеб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Есть база данных от старой версии сайта и от новой версии. При простом импорте, данные в таблицах затираются. Задача: 1. Взять новую версию базы данных и не трогая значения default загрузить туда ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
В магазине Ocstore sferatep.ru/rehau-rexau-truby-i-fitingi/ нужно сделать, чтобы часть описания категории была над товарами, а часть - под товарами. Вот как тут: aeroniks.by/konditsionery/konditsionery-mitsubishi/ Чтобы определить, какая часть будет выше, а какая внизу - ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть определенный сайт. В онлайн ленте выводятся задания. Нужно под каждым проектом оставлять отзыв. Так же нужно подключить антикапчу и мультиаккаунт. Все подробности в скайпеВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад