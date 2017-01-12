Внедрить на сайт правки по SEO

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Завершен3 заявки121 просмотр

ТЗ - https://yadi.sk/i/7djQv8SG37vwCM

Пишите ваши цены и сроки выполнения

8 лет назад
denis_barvinok
34 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Arkaim92
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Все отлично, рекомендую Дмитрия! Качественное и быстрое исполнение!
Отличный заказчик. Постоянная связь, своевременная оплата! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Arkaim92
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад