Доработки на сайте

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задача такая:

Что имеем, есть сайт www.7160707.ru есть раздел первичной недвижимости  http://7160707.ru/services/novostrojki/ тут я хотел бы видеть базу на примере linkorestate.ru/objects/ а точнее было бы замечательно в таком же виде. 

у нас есть СРМ система, разработчики ее предоставили нам готовые фиды которые будут парсить наши объявления из нее на сайт. 

вот ссылка на фиды. 

вся база в формате яндекс недвижимости    http://topnlab.ru/export/main/database/?data=objects&format=yandex&key=XVZ/F7vOZ9hrkJLItQ==

первичная недвижимость http://topnlab.ru/export/main/database/?data=objects&format=yandex&type=new&key=XVZ/F7vOZ9hrkJLItQ==

вот все это дело взять и реализовать на нашем сайте в нужных страницах. 

Хотел узнать возможность, сроки(хотелось бы на этой неделе) и цену.  

8 лет назад
wetnim
Роман 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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