Есть сайт на MODx Evolution 1.0.12. Нужно поставить защиту отправки формы обратной связи в 2 местах. Защита должна представлять собой подтверждение E-mail адреса, который указан при заполнении формы. Высылкой ...
Доработки на сайте
задача такая:
Что имеем, есть сайт www.7160707.ru есть раздел первичной недвижимости http://7160707.ru/services/novostrojki/ тут я хотел бы видеть базу на примере linkorestate.ru/objects/ а точнее было бы замечательно в таком же виде.
у нас есть СРМ система, разработчики ее предоставили нам готовые фиды которые будут парсить наши объявления из нее на сайт.
вот ссылка на фиды.
вся база в формате яндекс недвижимости http://topnlab.ru/export/main/database/?data=objects&format=yandex&key=XVZ/F7vOZ9hrkJLItQ==
первичная недвижимость http://topnlab.ru/export/main/database/?data=objects&format=yandex&type=new&key=XVZ/F7vOZ9hrkJLItQ==
вот все это дело взять и реализовать на нашем сайте в нужных страницах.
Хотел узнать возможность, сроки(хотелось бы на этой неделе) и цену.
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