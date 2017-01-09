Доработки на сайте

задача такая:

Что имеем, есть сайт www.7160707.ru есть раздел первичной недвижимости http://7160707.ru/services/novostrojki/ тут я хотел бы видеть базу на примере linkorestate.ru/objects/ а точнее было бы замечательно в таком же виде.

у нас есть СРМ система, разработчики ее предоставили нам готовые фиды которые будут парсить наши объявления из нее на сайт.

вот ссылка на фиды.

вся база в формате яндекс недвижимости http://topnlab.ru/export/main/database/?data=objects&format=yandex&key=XVZ/F7vOZ9hrkJLItQ==

первичная недвижимость http://topnlab.ru/export/main/database/?data=objects&format=yandex&type=new&key=XVZ/F7vOZ9hrkJLItQ==

вот все это дело взять и реализовать на нашем сайте в нужных страницах.

Хотел узнать возможность, сроки(хотелось бы на этой неделе) и цену.