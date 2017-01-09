Защита формы отправки запроса

Есть сайт на MODx Evolution 1.0.12.

Нужно поставить защиту отправки формы обратной связи в 2 местах. Защита должна

представлять собой подтверждение E-mail адреса, который указан при

заполнении формы. Высылкой ссылки на данный адрес. Чтобы человек,

который пытается отправить на запрос через нашу форму на сайте, смог его

отправить только после перехода по ссылке, высланной ему на указанный

E-mail.