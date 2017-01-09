Доделать лендинг

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Добрый день.

Вот, собственно, задачи.

Если по рукам - сбрасываю доступы и тексты примуществ. 

И предоплату.﻿

Основная задача (15$)

1) Второе окно где «услуги» меняем на 2 окна:

а) первое - «Наши преимущества» (идентичные для всех)

б) второе — «Отзывы». (идентичные для всех)

2) Добавить линию с телефоном горячей линии (должна выделяться).

3) Установить на сайты эти 2 окна и «горячую линию».

8 лет назад
czp-privolzhskiy
Максим 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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