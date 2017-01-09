Здравствуйте! Нужно на Opencarte реализовать 3D обзор, что бы можно было мышкой двигать вокруг оси или же самостоятельно вращалось. На сайте для теста загрузили GIF изображение. Какие есть варианты?
Поле для ввода кода скидки и уменьшения общей стоимости
Добрый день, нужно прикрутить к нашей корзине поле ввода скидочного кода, после ввода которого срабатывает скидка.
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