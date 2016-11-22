saleras

Салерас Зао saleras

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

zeroplay
Михаил 
32 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
7 баллов
8 лет назад
Простой сайт на modx
MODX
Всё хорошо, за тем исключением, что оплата до сих пор не произведена, а прошло уже два месяца. Работать, в общем, рекомендую но с контролем оплаты (по предоплате или с защитой).
Все сделано быстро и качественно, отличный исполнитель, это при уловии, что мы задержали оплату. Спасибо за отличную работу
Ответный отзыв
eminveli
Эмин 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Для трек системы сайта saleras.lt требуется несколько картинок
Все хорошо, оплата в срок, приятное общение!
Не каждый день находится хороший исполнитель, а какого их искать среди дезайнеров . Все точно, проявлена креативность. И что самое главное, терпеливо суть, особенно когда исполнитель понимает, что заказчик не знает чего хочет. Рекомендуем !
Ответный отзыв
MHrustik
31 год
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Рекламный баннер SALERAS.LT
Отличный заказчик, оплата в срок. Рекомендую!
Быстро, качественно, Как обычно, задание было выдано без ТЗ на полное усмотрение исполнителя. Михаил все сделал быстро и красиво, также быстро переделал то, что мы попросили изменить.
Ответный отзыв
FoxyFru
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Изменение статусов заказа в shopkeeper 1.3.6RC
Спасибо. Мои рекомендации.
Отличный исполнитель, все быстро и качественно, даже было сделано больше, чем просили, за что огромное спасибо. Будем работать дальше.
Ответный отзыв
Allockye
Алексей 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
9 баллов
8 лет назад
Приложение android/ios для сайта SALERAS.LT
AndroidiOS
Хороший заказчик, было приятно работать. Рекомендую!
Такой скорости выполнения заказа мы не ожидали. Все сделано быстро и качественно. Будем обращаться еще
Ответный отзыв
Показать больше отзывов