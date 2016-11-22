Для трек системы сайта saleras.lt требуется несколько картинок 1я заказ выкуплен, на картинке посылка летит из магазина на наш складе 2я вторая фотка на складе в ЕС, на фотке заказ храниться на складе ...
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день, нужно прикрутить к нашей корзине поле ввода скидочного кода, после ввода которого срабатывает скидка. сайт SALERAS.LT построен на modx корзина тутВеб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Добрый день, имеем modx evo с установленным shopkeeper 1.3.6 RC . В него нужно добавить создание инвойса с шапкой компании данными пользователя и купленными товарами. Сумма на каждый товар + итого Также нужен вывод ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день, для размещения на сайте партнеру нам необходим баннер размером 600*72 Банер рекламирует сайт SALERAS.LT Он должен состоять из 4х слайдов Слайд 1 SALERAS.LT Доставка из ...Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день, нужно создать приложение для андроид/ios для сайта saleras.lt для начала можно простое, т.е. приложение браузер. готовы к диалогуМобильные приложения1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо создать небольшой рекламный ролик о SALERAS.LT для жителей РБ. ----- Смысл в чем, в магазинах РБ все дорого, одежда, выбор маленький. Брендов не хватает. мебели ИКЕА тоже нет. Заказывая на SALERAS.LT ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день, необходимо сделать красивое видео о том, как правильно добавлять товары в корзину SALERAS.LT Инструкция текст находится тут Прошу музыкальное сопровождение согласовать с намиВидеомонтаж1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо изменить в модуле shopkeeper 1.3.6RC статусы заказов из стандартных на необходимые нашему проекту.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Задание следующее. В корзине saleras.lt реализовать: скидку от суммы таблица следующая >=100 - 4%>=150 - ИТОГО выводить с учетом скидки НА ПС подавать данный ИТОГОвсе значения округлять до целых чиселЗавершен8 лет назад
Необходимо сделать так, чтобы при добавлении товара в корзину нашего магазина, пункты меню о доставке были видны, но не активны. Если клиент набрал товар более чем на 55 евро, то доступны все пункты доставки. ...Завершен8 лет назад
Добрый день, необходим простой сайт на MODX revo с установкой на серверЗавершен8 лет назад