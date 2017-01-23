нужно отрисовать макет 2д пола в виде дороги в зимнем карпатском селе. Это будет пол для мероприятия в конкретный зал, с конкретными задачами.
Для трек системы сайта saleras.lt требуется несколько картинок
Для трек системы сайта saleras.lt требуется несколько картинок
1я заказ выкуплен, на картинке посылка летит из магазина на наш складе
2я вторая фотка на складе в ЕС, на фотке заказ храниться на складе
3я фотка отправлено, посылка летит куда-то
4я на складе вашего города, посылка прибыла
все работы полет вашей фантазии, размер минимум 600 на 600 , если будете использовать цвет, то берите цветовую гамму из файла прикрепленного
слово saleras желательно использовать
Выбранный исполнитель
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