Для трек системы сайта saleras.lt требуется несколько картинок

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Завершен4 заявки188 просмотров

Для трек системы сайта saleras.lt требуется несколько картинок 

1я заказ выкуплен, на картинке посылка летит из магазина на наш складе

2я вторая фотка на складе в ЕС, на фотке заказ храниться на складе

3я фотка отправлено, посылка летит куда-то

4я на складе вашего города, посылка прибыла

все работы полет вашей фантазии, размер минимум 600 на 600 , если будете использовать цвет, то берите цветовую гамму из файла прикрепленного

слово saleras желательно использовать 

8 лет назад
saleras
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

eminveli
Эмин 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Не каждый день находится хороший исполнитель, а какого их искать среди дезайнеров . Все точно, проявлена креативность. И что самое главное, терпеливо суть, особенно когда исполнитель понимает, что заказчик не знает чего хочет. Рекомендуем !
Все хорошо, оплата в срок, приятное общение!

Заявки фрилансеров

eminveli
Эмин 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад