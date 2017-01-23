Для трек системы сайта saleras.lt требуется несколько картинок

1я заказ выкуплен, на картинке посылка летит из магазина на наш складе

2я вторая фотка на складе в ЕС, на фотке заказ храниться на складе

3я фотка отправлено, посылка летит куда-то

4я на складе вашего города, посылка прибыла

все работы полет вашей фантазии, размер минимум 600 на 600 , если будете использовать цвет, то берите цветовую гамму из файла прикрепленного

слово saleras желательно использовать