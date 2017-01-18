Персонаж для сайта

Претензий к Нине, как к художнику не имею. Рекомендую как исполнительного работника, но сама обращаться к ней больше не собираюсь. Нина, вам на будущее на заметку - научитесь выставлять счёт через платёжные системы (банковские, Qiwi и т.д.) Тем более, что в WebMoney по словам мужа это возможно. Мне гораздо проще было бы оплатить счёт, чем осваивать незнакомую для меня область. Платить за то, чтобы мне помогли сделать перевод в системе WebMoney я не собиралась. У меня самой это не получалось и моих скудных знаний в области электронных финансовых систем не хватило, чтобы разобраться с проблемой. Как только муж смог, он помог мне сделать перевод. Не говоря уже о том, что комиссия только на этапе зачисления денег в систему составила 10%, плюс комиссия за перевод, плюс заполнение кучи данных, плюс отправка сканов паспорта и в результате - получение кошелька, которым я вряд ли еще когда воспользуюсь. Когда я увидела, сколько телодвижений сделал мой муж для того, чтобы единоразово оплатить услугу я очень сильно разозлилась. Ещё мне не понравилось обвинение меня в обмане. Я просила помощи у Нины помочь разобраться с системой или предоставить альтернативные методы оплаты не через WebMoney. В ответ она дала мне ссылки на форумы. Деньги в систему WebMoney были зачислены в срок (могу приложить нужные сканы или предоставить любую другую информацию). Проблема была только в том, чтобы сделать перевод и именно в этом моменте возникли проблемы. Вместо того, чтобы называть меня обманщицей нужно было лишь предоставить другую возможность оплаты или научить пользоваться WebMoney. Может показаться, что обучение по использованию WebMoney должно быть моей проблемой и я бы согласилась, если бы собиралась пользоваться этой системой и дальше. Однако в данном случае регистрация в этой системе была только по той причине, что Нина принимает деньги только через неё. Да, я понимаю, что прошло больше месяца с момента как была выполнена работа и я смогла сделать перевод. Но я не давала повода, чтобы называть меня обманщицей.