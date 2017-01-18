Нужно изобразить несколько диалогов. 1)Зомби продавца, который пытается "втюхать" товар клиенту любым способом. 2) клиентоориентированного продавца, который выявляет потребности клиента, задаёт ему вопросы, внимательно слушает, создаёт доверительные отношения. 3) Приём человека на ...
Векторное изображение
Добрый день! Ищем человека, который смог бы нарисовать изображение в векторной графике!
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