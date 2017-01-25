Зарисовка карандашом эмоциональных диалогов

  1. Биржа фриланса
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Завершен13 заявок242 просмотра

Нужно изобразить несколько диалогов.

1)Зомби продавца, который пытается "втюхать" товар клиенту любым способом. 

2) клиентоориентированного продавца, который выявляет потребности клиента, задаёт ему вопросы, внимательно слушает, создаёт доверительные отношения. 

3) Приём человека на работу, когда человек придумывает ЧТО бы такого сказать, чтобы его взяли... 

4) Совещание, где сотрудники все вместе придумывают почему задачу решить невозможно....

5) Совещание, где сотрудники "с блестящими глазами" вместе с руководителем создают ценности для клиентов..

Важно передать, сопротивление людей и фальшивое или искреннее поведение.. Приветствуется юмористический стиль, где уместно.. 

8 лет назад
Ecolena
Елена 
56 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

fateverve
Владимир 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$30
3 дня
Владимир, спасибо за труд, за понимание моих ценностей, за отзывчивость, честность! Кроме рисунков я получила удовольствие от работы с вами.
Елена, полностью взаимно! Особенно порадовало чувство, что работа вызывает эмоции, для этого все когда-то и зараждалось)

Заявки фрилансеров

fateverve
Владимир 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад