Зарисовка карандашом эмоциональных диалогов

Нужно изобразить несколько диалогов.

1)Зомби продавца, который пытается "втюхать" товар клиенту любым способом.

2) клиентоориентированного продавца, который выявляет потребности клиента, задаёт ему вопросы, внимательно слушает, создаёт доверительные отношения.

3) Приём человека на работу, когда человек придумывает ЧТО бы такого сказать, чтобы его взяли...

4) Совещание, где сотрудники все вместе придумывают почему задачу решить невозможно....

5) Совещание, где сотрудники "с блестящими глазами" вместе с руководителем создают ценности для клиентов..

Важно передать, сопротивление людей и фальшивое или искреннее поведение.. Приветствуется юмористический стиль, где уместно..