Книга по рисованию и раскрашиванию мультяшных машин-животных (20 штук)

Для книги по рисованию и раскрашиванию необходимо нарисовать 20 мультяшных машин-животных: разные животные в виде разных машин (автомобиль, грузовик, мотоцикл, трактор, скутер, джип, кран,...)

1. Нарисовать каждую машину-животное пошагово (6-8 шагов) простыми, двумерными, без лишних деталей (чтобы их было легче рисовать читателям). Без цвета. Пример пошагового рисунка.

2. К Конечному рисунку добавить детали фона и любые дополнительные элементы под раскраску. Без цвета.

3. Для обложки нужно будет раскрасить пару конечных рисунков (выберем из готовых).

Срок выполнения: 2-3 недели.

Разрешение картинок: векторное, либо А4 300dpi