Нужно сделать картинку для группы в VK. Пост с презентацией урока по единоборствам. Текст+фото тренера Прикладываю группу. https://vk.com/davinci_gym Важно не выбиваться из общего концепта дизайна. Примеры прикладываю вот тут https://vk.com/cerebro_vk?w=page-73662138_51353791. Там где ...
Книга по рисованию и раскрашиванию мультяшных машин-животных (20 штук)
Для книги по рисованию и раскрашиванию необходимо нарисовать 20 мультяшных машин-животных: разные животные в виде разных машин (автомобиль, грузовик, мотоцикл, трактор, скутер, джип, кран,...)
1. Нарисовать каждую машину-животное пошагово (6-8 шагов) простыми, двумерными, без лишних деталей (чтобы их было легче рисовать читателям). Без цвета. Пример пошагового рисунка.
2. К Конечному рисунку добавить детали фона и любые дополнительные элементы под раскраску. Без цвета.
3. Для обложки нужно будет раскрасить пару конечных рисунков (выберем из готовых).
Срок выполнения: 2-3 недели.
Разрешение картинок: векторное, либо А4 300dpi
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимы тематически картинки, фотографии на сайт. Наш сайт: http://www.exprime.ru Разделы сайта: О компании. Автоперевозка. Перевозка сборного груза. Забор груза. Доставка груза. ...Завершен8 лет назад
Добрый день товарищи фрилансеры, что нужно сделать - для будущей рок-оперы нужно нарисовать портреты и ключевые сцены для каждой из песни рок-оперы, одна сцена - одна песня и восемь портретов, часть из них готова, часть ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте! Есть фото (фото №1 в приложении к этому проекту, фото с красноватым выключателем, защищенным от случайного воздействия (называется "защита выключателя"), и рукой с черной металлической рамой на фоне). ...Завершен8 лет назад
- $40
Приватно для Елена Кикинёва (pani-olenka) Нужно нарисовать комикс из нескольких картинок с участием персонажей, с которыми мы работали два предыдущих заказа. ТЗ отправлено.Завершен8 лет назад
Сейчас схема выглядит примерно таким образом - http://joxi.ru/xAeLoPospMben2 необходимо её усовершенствовать! сделать более современной, будто бы зал уже из следующего века, но примерное расположение мест не трогать... =) чтоб "сектор" выделялся более красиво, сейчас ...Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Задача следующая: нам нужно оформить стены в помещении наклейками с изображениями музейных предметов: Для начала нужно отрисовать (подобрать) пять предметов: * Две статуи (до 1,5 метров высотой) * пара постаментов ...Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Здравствуйте. У нас есть логотипы в таком виде. Сейчас логотипы нарисованы некачественно. Нужно их перерисовать + в векторный формат, чтобы можно масштабировать без потери качества (для печати и онлайн). Шрифт используется Domkrat.Завершен8 лет назад
Нужна визуализация рулонных штор и жалюзи для сайта. Во вложении примеры как должно быть, и как не должно быть (фото с диваном). Всего 7 видов жалюзи, по 3 рисунка для каждого вида. Нужно ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте, Нам необходимо нарисовать 4 векторных рисунка в тематике "Ремонт дома" с людьми, похожими по стилю на этот рисунок: http://www.freepik.com/free-vector/teenagers-character-flat-set_828404.htm Формат рисунков: квадрат. Сюжет рисунков: 1-й ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт8 лет назад