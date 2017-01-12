сейчас схема выглядит примерно таким образом - http://joxi.ru/xAeLoPospMben2 необходимо её усовершенствовать! сделать более современной, будто бы зал уже из следующего века, но примерное расположение мест не трогать... =) чтоб "сектор" выделялся более красиво, сейчас ...
Векторные рисунки для баннера
Здравствуйте,
Нам необходимо нарисовать 4 векторных рисунка в тематике "Ремонт дома" с людьми, похожими по стилю на этот рисунок: http://www.freepik.com/free-vector/teenagers-character-flat-set_828404.htm
Формат рисунков: квадрат.
Сюжет рисунков:
1-й рисунок. Стоит семья – папа протягивает руки к небу, мама – прикладывает руки к голове, дети
закрыли глаза, все это в затопленном доме.
2-й рисунок. Люди в касках и с пылесосами делают работу + оборудование (специальные пылесосы +
фены – это можно найти на картинках) - один рабочий стоит как «мистер Проппер».
3-й рисунок. Стремянка нарисована + разворачивают новый ковер, третий человек вешает полочку на
стенку, они в касках
4-й рисунок. Дети достают новый телевизор из коробки, и мама показывает веер из долларов и рядом
стоит радостный папа, на заднем фоне рабочие заносят диван.
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