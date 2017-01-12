Векторные рисунки для баннера

Здравствуйте,

Нам необходимо нарисовать 4 векторных рисунка в тематике "Ремонт дома" с людьми, похожими по стилю на этот рисунок: http://www.freepik.com/free-vector/teenagers-character-flat-set_828404.htm

Формат рисунков: квадрат.

Сюжет рисунков:

1-й рисунок. Стоит семья – папа протягивает руки к небу, мама – прикладывает руки к голове, дети

закрыли глаза, все это в затопленном доме.

2-й рисунок. Люди в касках и с пылесосами делают работу + оборудование (специальные пылесосы +

фены – это можно найти на картинках) - один рабочий стоит как «мистер Проппер».

3-й рисунок. Стремянка нарисована + разворачивают новый ковер, третий человек вешает полочку на

стенку, они в касках

4-й рисунок. Дети достают новый телевизор из коробки, и мама показывает веер из долларов и рядом

стоит радостный папа, на заднем фоне рабочие заносят диван.