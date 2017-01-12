Нарисовать красивую схему зала

сейчас схема выглядит примерно таким образом - http://joxi.ru/xAeLoPospMben2

необходимо её усовершенствовать! сделать более современной, будто бы зал уже из следующего века, но примерное расположение мест не трогать... =)

чтоб "сектор" выделялся более красиво, сейчас же все "по-старому"

подробности расскажу при переписке

бюджет 500 рублей