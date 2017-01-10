Создание картинки или коллажа

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт15 заявок245 просмотров

Нужна примерно следующая картинка. Размер уточню позже.

1. Фото туристического автобуса

2. Фото ключевых объектов Екатеринбурга - цирка, мерии и памятника основателям.

3. Фразы "на рынке с 1991 года" и "собственный автопарк"

8 лет назад
ph46
52 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров