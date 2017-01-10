Сделать раскадровку на рекламу

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт11 заявок210 просмотров

Нужно сделать раскадровку на рекламу: 6 скетчей. ТЗ вышлю по почте. 

8 лет назад
DSattarov
Дмитрий 
31 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров