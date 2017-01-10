Добрый день, Нужно визуализировать макет подарка. Черная деревянная шкатулка-книжка, с золотым логотипом на крышке. Пример коробки в приложении. На выходе должны две картинки: 1. Макет закрытой шкатулки с логотипом. ...
Сделать раскадровку на рекламу
Нужно сделать раскадровку на рекламу: 6 скетчей. ТЗ вышлю по почте.
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