Сделать анимацию в стилистике Sims, с лицом реального человека (https://www.youtube.com/user/TheSims/videos). Примерный хронометраж 20 секунд.
- Анимация3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $250
Нужно сделать сайт портфолио для видео, пример: http://www.because-recollection.com/klaxons Обратите внимание на интересный интерактив, который предлагается пользователю, именно такой и должен быть на моём сайте. Работа не хитра, но требует качества и стиля.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $80
Нужно сделать раскадровку на рекламу: 6 скетчей. ТЗ вышлю по почте.Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт7 лет назад
Проблема во внутреннем лог-файле движка. Дело на пару минут.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Натянуть движок MODX. Возможность менять слайды и тексты. Личный кабинет не делаем (это потом). Меню при прокрутке остается на месте - так должно быть. Заготовка под слайдер не работает - нужно сделать. На всех трех страницах у списка автомобилей ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Заверстать сайт [url=http://kafedra.moscow/]http://kafedra.moscow/[/url] - по примеру [url=http://black-star.ru/]http://black-star.ru/[/url] , когда нажимаешь на меню артистов (оно слева) меняется фон и информация.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад