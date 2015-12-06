DSattarov

Дмитрий Саттаров DSattarov

 
30 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$23
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сайт портфолио

    $250

    Нужно сделать сайт портфолио для видео, пример: http://www.because-recollection.com/klaxons Обратите внимание на интересный интерактив, который предлагается пользователю, именно такой и должен быть на моём сайте. Работа не хитра, но требует качества и стиля.

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Натянуть движок MODX

    Натянуть движок MODX. Возможность менять слайды и тексты.  Личный кабинет не делаем (это потом).  Меню при прокрутке остается на месте - так должно быть. Заготовка под слайдер не работает - нужно сделать.  На всех трех страницах у списка автомобилей ...

    HTMLMODX
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Вёрстка для сайта

    Заверстать сайт [url=http://kafedra.moscow/]http://kafedra.moscow/[/url] - по примеру [url=http://black-star.ru/]http://black-star.ru/[/url] , когда нажимаешь на меню артистов (оно слева) меняется фон и информация.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
ShKirusha
Кирилл 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$23
9 баллов
8 лет назад
Вёрстка для сайта
Хороший заказчик, рекомендую.
Кирилл выполнил свою работу на отлично, даже более того! Как рыба в воде, сразу принялся действовать. Порадовал своим повышенным интересом к проекту!
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