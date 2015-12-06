Натянуть движок MODX. Возможность менять слайды и тексты. Личный кабинет не делаем (это потом). Меню при прокрутке остается на месте - так должно быть. Заготовка под слайдер не работает - нужно сделать. На всех трех страницах у списка автомобилей ...